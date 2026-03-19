Испытания подлодки "Пермь" завершатся в 2026 году, заявил главком ВМФ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пятая многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень-М" "Пермь" пройдет испытания в этом году, она войдет в состав Тихоокеанского флота, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев.

"В этом году завершаются испытания очередного атомного подвод­ного крейсера с крылатыми ракетами "Пермь" проекта "Ясень­-М", который пополнит состав подвод­ных сил Тихоокеанского флота", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда"

Он уточнил, что как текущими, так и перспективными программами предусмотрено серийное строительство лодок этого проекта, а также их совершенствование за счёт внедрения перспективных образцов вооружения и военной техники.

В ближайшие 10 лет, по словам Моисеева, субмарины проекта "Ясень" и "Ясень­-М", заменят в ближайшее десятилетие все имеющиеся в составе ВМФ АПЛ третьего поколения проектов 971, 945 и 949­.

"Он обладает высочайшими боевыми возможностями – поисковыми, ударными, оборонительными. В его боекомплекте всё имеющееся в ВМФ современное ракетное вооружение – "Калибр", "Оникс", "Циркон" и морское подводное оружие. Способен скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и, конечно, проецировать угрозы корабельным группировкам, наземным объектам любого противника", - рассказал главком о достоинствах проекта.