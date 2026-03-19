Пленные ВСУ дали показания против комбата о военных преступлениях

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пленные боевики ВСУ дали показания о причастности командира батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Велиша Вельдара Шукурджиева оглы к преступлениям против мирного населения в селе Сопычь в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства украинских граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й обр ТерО (отдельной бригады территориальной обороны - ред.) Велиш Вельдар Шукурджиев оглы", — сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в силовых структурах, Шукурджиеву недавно было присвоено очередное воинское звание.

"Характерно, что звание "подполковник" неонацисту было присвоено 8 марта "авансом" за "удержание" населённого пункта", — отметил источник.

Он добавил, что командир батальона ранее участвовал в боевых действиях на востоке Украины

"Этот военный преступник является участником АТО и причастен также к убийствам мирных жителей Донбасса", — добавили в силовых структурах.