Военные делают все, чтобы купировать угрозы Киева для КС, заявил Песков

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военные РФ делают все возможное, чтобы купировать угрозы со стороны Киева компрессорным станциям, обеспечивающим работу "Голубого" и "Турецкого потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные делают все, что возможно для того, чтобы купировать эту угрозу", - сказал Песков журналистам.