Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров, заявил Песков

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине возобновятся, когда США смогут уделить вопросу больше внимания и будут согласованы графики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.