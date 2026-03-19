География дестабилизации на Ближнем Востоке расширяется, заявил Песков

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. География дестабилизации на Ближнем Востоке из-за ситуации в Иране расширяется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами сейчас наблюдаем эту чрезвычайную дестабилизацию во всем (ближневосточном - ред.)регионе, разрастание географии боевых действий", - сказал Песков журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
