Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы России, США и Украины

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием РФ, США и Украины на паузе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам, продолжается. По словам Пескова, две группы работают по отдельности — у них разная повестка дня.