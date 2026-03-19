Песков рассказал о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работа по организации обменов пленными между Россией и Украиной будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщал, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, их место и время пока "по понятным причинам не определены".