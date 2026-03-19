Песков рассказал о работе по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 19.03.2026 (обновлено: 00:58 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/peskov-2081566464.html
Песков рассказал о работе по обмену пленными между Россией и Украиной
Песков рассказал о работе по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.03.2026
Песков рассказал о работе по обмену пленными между Россией и Украиной
Работа по организации обменов пленными между Россией и Украиной будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T00:16:00+03:00
2026-03-19T00:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260316/moskalkova-2081031762.html
https://ria.ru/20260310/peskov-2079675781.html
россия
украина
россия, украина, в мире, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Песков рассказал о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

Песков: работа по обмену пленными между Россией и Украиной продолжится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работа по организации обменов пленными между Россией и Украиной будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа по этому направлению будет обязательно продолжена", — сказал "Известиям" Песков, комментируя состоявшийся между РФ и Украиной обмен пленными по формуле "500 на 500" и работу по гуманитарному треку.
Россия и Украина 5 и 6 марта провели обмен военнопленными в формате "500 на 500" в рамках женевских договоренностей. Переговоры в Швейцарии состоялись 17-18 февраля, в них приняли участие представители России, США и Украины.
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее Песков сообщал, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, их место и время пока "по понятным причинам не определены".
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
