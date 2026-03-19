11:46 19.03.2026
Аракчи считает, что финансовые запросы Пентагона ударят по экономике США
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аракчи: запросы Пентагона на $200 миллиардов долларов — верхушка айсберга

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи считает, что Пентагон попросит еще больше денег на конфликт с Ираном: запрошенные 200 миллиардов долларов - лишь верхушка айсберга.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщала, что Пентагон запросил у Белого дома одобрения дополнительного финансирования от конгресса для военных действий, связанных с Ираном, на сумму, превышающую 200 миллиардов долларов.
"Эти 200 миллиардов долларов - лишь верхушка айсберга. Обычные американцы могут поблагодарить (премьера Израиля - ред.) Биньямина Нетаньяху и его приспешников в конгрессе за триллионный налог "Израиль прежде всего", который вот-вот ударит по экономике США", - написал Аракчи в социальной сети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
