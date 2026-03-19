05:35 19.03.2026
Пентагон удвоил сумму контракта на поставку ATACMS Прибалтике
Министерство войны США втихую удвоило сумму контракта на поставку тактических ракетных комплексов ATACMS прибалтийским странам до примерно 465 миллионов... РИА Новости, 19.03.2026
Дарья Буймова
В мире, США, Эстония, Латвия, Lockheed Martin , Министерство обороны США, Прибалтика
Пентагон удвоил сумму контракта на поставку ATACMS Прибалтике

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Министерство войны США втихую удвоило сумму контракта на поставку тактических ракетных комплексов ATACMS прибалтийским странам до примерно 465 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.
Согласно отчетности, общая стоимость программы выросла в два раза благодаря дополнительному соглашению на 233,2 миллиона долларов с корпорацией Lockheed Martin и ряду более мелких бюджетных корректировок.
"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России
15 февраля, 06:26
Как выяснило РИА Новости, это крупное допсоглашение было оформлено в октябре 2025 года, в период самого продолжительного в истории США "шатдауна". Из-за бюджетного кризиса расширение контракта не прошло через стандартные каналы публичного раскрытия информации Пентагона.
Изначальный контракт был подписан в июле 2024 года на сумму 226,9 миллиона долларов. Он предусматривал производство управляемых ракет и пусковых установок для Эстонии, Латвии и Литвы, а также для Марокко и Польши. Завершение поставок намечено на конец декабря 2028 года.
В США заявили о сокращении помощи Украине
20 февраля, 04:26
 
В миреСШАЭстонияЛатвияLockheed MartinМинистерство обороны СШАПрибалтика
 
 
