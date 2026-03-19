В Госдуме объяснили приостановку переговоров с США и Украиной

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работа трехсторонней группы Россия - США - Украина поставлена на паузу из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа "Ленте.ру".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием РФ, США и Украины на паузе. Позже он заявил журналистам, что "это такая ситуативная пауза по понятным причинам", и выразил надежду, что переговоры возобновятся, когда США смогут уделить вопросу больше внимания и будут согласованы графики.
"Работа приостановлена в связи с осложнившейся для США ситуацией на Ближнем Востоке и загруженностью администрации президента решением этих вопросов. Встреча отложена, я думаю, не на долгое время. Надо определиться с местом встречи, где это будет проходить и кто будет там присутствовать, особое значение будет иметь безопасность", - подчеркнул депутат.
Парламентарий добавил, что, несмотря на приостановку работы трехсторонней группы, контакты между российской и американской сторонами продолжаются по специальным каналам.