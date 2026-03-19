Гендиректор Московского зоопарка рассказала о характере панды Катюши

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка унаследовала осторожность и аккуратность от мамы Диндин и "шебутной" характер от папы Жуи, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

"В Московском зоопарке продолжают наблюдать за взрослением большой панды Катюши - первой панды, родившейся в России . Специалисты делятся новыми наблюдениями о повадках и характере маленькой медведицы, а также рассказывают о том, какие черты она унаследовала от своих знаменитых родителей - Жуи и Диндин", - рассказала Акулова

Она отметила, что Катюша представляет собой уникальное сочетание характеров мамы и папы. При этом в поведении детеныша все чаще проявляются природные инстинкты, свойственные пандам в дикой природе.

"Катюша удивительная. От мамы Диндин она переняла осторожность и аккуратность. Это очень хорошее природное качество. В природе панды точно такие же: они не бросаются в омут с головой, а сначала оценивают ситуацию. Например, когда Катюша видит новую игрушку, она не бежит к ней сломя голову. Сначала она осмотрит ее издалека, присмотрится, и только потом подойдет ближе. В этом она вся в маму", - уточнила Акулова.

Более того, контраст с отцом Жуи в этом вопросе разительный. Как рассказывают зоологи, Жуи ведет себя совершенно иначе: увидев подарки, он сразу бежит к ним, с энтузиазмом поедая предложенные угощения и разламывая игрушки.

"А вот от папы Жуи наша Катюша растет "шебутной". Также она немного капризная, с характером. Мы неспроста ласково зовем ее Екатериной - она настоящая королевская особа. Катюша прекрасно знает, что мир крутится вокруг нее, и может показать характер. Она простая, с ней можно договориться, но, если она что-то решила - лучше не перечить", - подчеркнула Акулова.