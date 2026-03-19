Политолог рассказал о методах давления ЕС на Орбана в преддверии выборов

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Руководство Евросоюза применяет все доступные методы для давления на правительство премьера Венгрии Виктора Орбана и его дискредитации в преддверии парламентских выборов в стране, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
"Это комплекс мероприятий. Давление на него оказывают, безусловно. На Венгрию в целом и на правительство Орбана всеми доступными средствами, легальными и нелегальными", - сказал Мартынов.
Как отметил политолог, для подрыва позиций партии Орбана "Фидес" и усиления оппозиции применяются технологии, отработанные на выборах в Молдавии и Румынии, особенно в информационной сфере и социальных сетях, где используется в том числе разработанное при участии британских спецслужб программное обеспечение.
Эксперт также напомнил, что Венгрия напрямую зависит от решений Еврокомиссии, например, в вопросе распределения дотаций внутри ЕС. Один из рычагов давления на Будапешт – это приостановка или перераспределение этого финансирования.
"Один из сценариев - это цветной переворот. Конечно, у Орбана, у партии власти есть полный административный ресурс подавить эти возможные антигосударственные антиконституционные действия... С другой стороны, многое зависит от твердости властей", - добавил он.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель вмешивается в выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО. Власти Венгрии также неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.