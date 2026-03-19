Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал о методах давления ЕС на Орбана в преддверии выборов - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/orban-2081726594.html
Политолог рассказал о методах давления ЕС на Орбана в преддверии выборов
Политолог рассказал о методах давления ЕС на Орбана в преддверии выборов - РИА Новости, 19.03.2026
Политолог рассказал о методах давления ЕС на Орбана в преддверии выборов
Руководство Евросоюза применяет все доступные методы для давления на правительство премьера Венгрии Виктора Орбана и его дискредитации в преддверии... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T16:02:00+03:00
2026-03-19T16:02:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
украина
виктор орбан
алексей мартынов (политолог)
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20260319/orban-2081572976.html
https://ria.ru/20260319/orban-2081649973.html
венгрия
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, брюссель, украина, виктор орбан, алексей мартынов (политолог), еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Брюссель, Украина, Виктор Орбан, Алексей Мартынов (политолог), Еврокомиссия, Евросоюз
Политолог рассказал о методах давления ЕС на Орбана в преддверии выборов

Мартынов: ЕС использует все средства для дискредитации Орбана перед выборами

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Руководство Евросоюза применяет все доступные методы для давления на правительство премьера Венгрии Виктора Орбана и его дискредитации в преддверии парламентских выборов в стране, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
Десятые парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. 13 марта Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Это комплекс мероприятий. Давление на него оказывают, безусловно. На Венгрию в целом и на правительство Орбана всеми доступными средствами, легальными и нелегальными", - сказал Мартынов.
Как отметил политолог, для подрыва позиций партии Орбана "Фидес" и усиления оппозиции применяются технологии, отработанные на выборах в Молдавии и Румынии, особенно в информационной сфере и социальных сетях, где используется в том числе разработанное при участии британских спецслужб программное обеспечение.
Эксперт также напомнил, что Венгрия напрямую зависит от решений Еврокомиссии, например, в вопросе распределения дотаций внутри ЕС. Один из рычагов давления на Будапешт – это приостановка или перераспределение этого финансирования.
"Один из сценариев - это цветной переворот. Конечно, у Орбана, у партии власти есть полный административный ресурс подавить эти возможные антигосударственные антиконституционные действия... С другой стороны, многое зависит от твердости властей", - добавил он.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель вмешивается в выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО. Власти Венгрии также неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
В миреВенгрияБрюссельУкраинаВиктор ОрбанАлексей Мартынов (политолог)ЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала