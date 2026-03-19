Орбан назвал действия ЕС по нефтепроводу "Дружба" показухой

БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Венгрия считает действия Брюсселя в связи с нефтепроводом "Дружба" показухой и сама прорвет нефтяную блокаду, устроенную Украиной, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее назвал фарсом отправку Еврокомиссией делегации на Украину для инспекции состояния нефтепровода "Дружба" без участия венгерских и словацких экспертов.
Венгерская делегация на прошлой неделе приезжала в Киев с целью провести переговоры с министерством энергетики Украины и получить доступ к нефтепроводу "Дружба" для инспекции его состояния. На приезд отреагировал украинский МИД, чей представитель заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы. Через три дня венгерская делегация покинула Украину, проведя переговоры с посольством США и представителями стран ЕС, но не добившись ответа от украинской стороны.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".