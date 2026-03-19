12:12 19.03.2026
Орбан назвал получение нефти для Венгрии экзистенциальным вопросом
Нефть для Венгрии - экзистенциальный вопрос, а не политическая игра, и Владимир Зеленский должен это понять, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 19.03.2026
Орбан назвал получение нефти для Венгрии экзистенциальным вопросом

БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Нефть для Венгрии - экзистенциальный вопрос, а не политическая игра, и Владимир Зеленский должен это понять, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"То, о чем мы говорим, - это не политика. Получение нефти для Венгрии - это экзистенциальный вопрос. Без нефти всё домохозяйства и компании Венгрии обанкротятся. Так что это не шутка и не политическая игра. И Зеленский должен это понять", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
