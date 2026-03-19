Европа готова отправить войска на Украину, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Европа все глубже втягивается в конфликт на Украине и готова отправить туда войска, а Венгрия хочет остаться в стороне, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"У меня плохие новости: война приближается. Европа решила всё глубже и глубже втягиваться в эту войну. Сейчас они посылают деньги и оружие, но уже есть договоренность, что позже на территории Украины будут находиться и европейские солдаты. Задача – не дать нам в это ввязаться", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Дунауйвароше.
Ранее Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне, и появление европейских солдат на Украине - вопрос времени. По его словам, Венгрия единственной из стран Евросоюза сейчас не готовится к войне благодаря победе действующих властей на выборах в 2022 году, остальные европейские страны "маршируют" в сторону конфликта.
18 марта, 13:54