Онколог рассказал, какие опухоли не влияют на качество жизни

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хирург НМИЦ онкологии имени Петрова Максим Котов рассказал об опухолях, которые могут не проявлять себя и при этом не влияют на продолжительность и качество жизни.

« "Чаще всего их (опухоли, которые никак себя не проявляют - ред.) находят случайно - когда человек проходит диспансеризацию или обследуется по другому поводу. Если бы не эти обследования, опухоль никогда бы не нашли, и она никак не повлияла бы на продолжительность или качество жизни", - сказал Котов интернет-изданию "Лента.ру".

Онколог уточнил, что предсказать развитие рака у конкретного человека очень сложно, на это влияют много факторов: и образ жизни, и окружающая среда, и другие заболевания. Котов привел в пример рак щитовидной железы, при котором могут образоваться папиллярные микрокарциномы - имеющие размер меньше одного сантиметра и практически не растущие опухоли. Со временем часть пациентов с таким диагнозом все равно проходит через хирургическое вмешательство, отметил специалист.