Нападения на журналистов в Ливане должны быть расследованы, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 19 мар - РИА Новости. Нападения на журналистов в Ливане, в том числе корреспондентов RT, могут свидетельствовать о несоблюдении израильскими военными международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно расследованы, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан.

Он сообщил, что управлению "известно о недавних израильских нападениях на журналистов в Ливане : в среду, как сообщается, погибли ливанский журналист телеканала "Аль-Манар" Мохамед Шерри и его жена, а в четверг, как сообщается, пострадали журналисты, в том числе съемочная группа телеканала "RT".

"Журналисты являются гражданскими лицами, и их необходимо защищать постоянно. Эти нападения вызывают опасения по поводу соблюдения израильскими военными международного гуманитарного права. Они должны быть незамедлительно расследованы, а виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности", сказал он.