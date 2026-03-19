Нападения на журналистов в Ливане должны быть расследованы, заявили в ООН
Нападения на журналистов в Ливане, в том числе корреспондентов RT, могут свидетельствовать о несоблюдении израильскими военными международного гуманитарного... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T20:47:00+03:00
Аль-Китан: нападения на журналистов в Ливане должны быть срочно расследованы
ЖЕНЕВА, 19 мар - РИА Новости. Нападения на журналистов в Ливане, в том числе корреспондентов RT, могут свидетельствовать о несоблюдении израильскими военными международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно расследованы, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан.
Он сообщил, что управлению "известно о недавних израильских нападениях на журналистов в Ливане
: в среду, как сообщается, погибли ливанский журналист телеканала "Аль-Манар" Мохамед Шерри и его жена, а в четверг, как сообщается, пострадали журналисты, в том числе съемочная группа телеканала "RT".
"Журналисты являются гражданскими лицами, и их необходимо защищать постоянно. Эти нападения вызывают опасения по поводу соблюдения израильскими военными международного гуманитарного права. Они должны быть незамедлительно расследованы, а виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности", сказал он.
Ранее телеканал RT сообщил, что корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана. Телеканал в своем Telegram-канале "RT на русском" опубликовал кадры обломков ракеты, которая ударила рядом с журналистами.