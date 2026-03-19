В ОАЭ осудили атаку на газоперерабатывающий завод "Хабшан"
04:02 19.03.2026
В ОАЭ осудили атаку на газоперерабатывающий завод "Хабшан"
В ОАЭ осудили атаку на газоперерабатывающий завод "Хабшан"
ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили атаку на газоперерабатывающий завод "Хабшан", считает её опасной эскалацией, говорится в сообщении министерства иностранных дел ОАЭ в социальной сети Х.
Агентство Рейтер со ссылкой на местные власти ранее сообщило, что работа ГПЗ в Хабшане в ОАЭ была приостановлена после падения обломков в результате перехвата ракеты, под удар также попало нефтяное месторождение Баб.
"Атаки на объект газовой отрасли "Хабшан" и нефтяное месторождение Баб, которые были успешно перехвачены средствами ПВО, представляют собой опасную эскалацию и нарушение международного права", - отметило ведомство.
Как указал МИД, эта атака "представляет собой прямую угрозу безопасности и стабильности региона и его населения, а также глобальной энергетической безопасности". Эмиратское внешнеполитическое ведомство заявило, что имеет право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и национальной безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Власти Ирана предупредили, что в ответ на удары Израиля и США по объектам на иранском газовом месторождении "Южный Парс" нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.
