15:04 19.03.2026
Глава РЭЦ провела лекцию о будущем отечественного экспорта
Глава РЭЦ провела лекцию о будущем отечественного экспорта
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела лекцию о миссии и будущем отечественного экспорта для участников программы "Время героев", поделился РЭЦ.
"Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила с лекцией "Развитие экспортного потенциала Российской Федерации". Мероприятие состоялось в мастерской управления "Сенеж" в рамках Форума участников региональных кадровых программ. В форуме принимают участие 108 ветеранов СВО, которые проходят региональные кадровые программы. Среди них пять Героев России, 78 кавалеров ордена Мужества, 41 участник награжден медалью "За отвагу". Программа "Время героев" реализуется Президентской академией совместно с платформой "Россия страна возможностей", - отмечает РЭЦ.
В ходе выступления глава РЭЦ подчеркнула, что экспорт сегодня является фундаментом экономической устойчивости страны. Совокупные доходы от внешнеэкономической деятельности формируют более четверти консолидированного бюджета РФ, обеспечивая выполнение социальных обязательств. Особое внимание было уделено несырьевому неэнергетическому экспорту, который обеспечивает занятость для 6 миллионов человек. Вероника Никишина отметила уникальный мультипликативный эффект отрасли: одно рабочее место в ННЭ создает до 2,5 рабочих мест в смежных отраслях, стимулируя глубокую межотраслевую кооперацию.
"Вы - руководители, которые будут определять образ нашей страны на ближайшие 20 лет. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше из вас сердцем и душой отнеслись к важности несырьевого экспорта. Моя задача — сформировать у вас понимание, зачем нашей стране нужен несырьевой неэнергетический экспорт и какие управленческие решения вы должны принять, чтобы Россия не была изолирована, а была максимально интегрирована в мировую торговлю. Если вы полюбите эту тему так же, как любим её мы, для меня это будет огромным счастьем", - сказала, обращаясь к участникам программы, Никишина.
В рамках лекции были детально проанализированы вызовы, с которыми столкнулся российский бизнес: от санкционного давления до кратного роста стоимости логистики. Глава РЭЦ отметила, что, несмотря на попытки экономической изоляции, российскому экспорту удалось избежать стагнации за счет оперативной переориентации на рынки СНГ, Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Вероника Никишина подчеркнула, что для сохранения темпов роста необходима дальнейшая диверсификация и переход к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью. Это требует от будущих лидеров страны смелых управленческих решений, направленных на технологическое развитие и формирование бесшовной экосистемы поддержки бизнеса, способной обеспечить агрессивное расширение российского присутствия на зарубежных рынках.
Завершилась встреча открытой дискуссией, в ходе которой участники программы смогли обсудить практические аспекты реализации экспортных проектов и задать свои вопросы.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
