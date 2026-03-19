Израиль воздержится от атак по газовым объектам Ирана, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что израильские ВВС наносили удары по газовым объектам в Иране в одиночку, добавив, что по просьбе президента США Дональда Трампа Израиль пока воздержится от новых атак на подобные объекты.