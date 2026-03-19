В Новосибирской области из-за пастереллеза изымут домашний скот у 170 семей

НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Домашний скот из-за пастереллёза и бешенства в Новосибирской области планируется изъять всего у 170 семей, часть из них, у кого животных забрали ранее, уже получили компенсации, сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.

"Сейчас понятно, что это будет - у порядка 170 семей планируется изъять. Вот от них по линии компенсации за изъятых животных поступило 39 заявлений, 18 пакетов (документов – ред.) сегодня отправлены в оплату, и 21 уже получатель средства получил. Вот на сегодняшний момент тем 18 , кому отправлены деньги, получат оплату в течение завтрашнего дня", - сказал Нешумов.