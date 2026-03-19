В Новосибирской области из-за пастереллеза изымут домашний скот у 170 семей
В Новосибирской области из-за пастереллеза изымут домашний скот у 170 семей - РИА Новости, 19.03.2026
В Новосибирской области из-за пастереллеза изымут домашний скот у 170 семей
Домашний скот из-за пастереллёза и бешенства в Новосибирской области планируется изъять всего у 170 семей, часть из них, у кого животных забрали ранее, уже... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T14:49:00+03:00
2026-03-19T14:49:00+03:00
2026-03-19T14:49:00+03:00
новосибирская область
здоровье - общество
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, здоровье - общество
Новосибирская область, Здоровье - Общество
В Новосибирской области из-за пастереллеза изымут домашний скот у 170 семей
Нешумов: в Новосибирской области из-за пастереллеза изымут скот у 170 семей
НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Домашний скот из-за пастереллёза и бешенства в Новосибирской области планируется изъять всего у 170 семей, часть из них, у кого животных забрали ранее, уже получили компенсации, сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
В Новосибирской области
с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
"Сейчас понятно, что это будет - у порядка 170 семей планируется изъять. Вот от них по линии компенсации за изъятых животных поступило 39 заявлений, 18 пакетов (документов – ред.) сегодня отправлены в оплату, и 21 уже получатель средства получил. Вот на сегодняшний момент тем 18 , кому отправлены деньги, получат оплату в течение завтрашнего дня", - сказал Нешумов.
Он отметил, что также идут дополнительные выплаты за изъятых животных на каждого члена семьи, таких заявлений получено 55 на 157 членов семьи, по более чем половине заявлений оплаты уже прошла.