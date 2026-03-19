Венгрия и Словакия выступают за продолжение поставок нефти из России

БЕЛГРАД, 19 мар – РИА Новости. Руководство Венгрии и Словакии выступает за продолжение поставок по нефтепроводу "Дружба" сырой нефти из России, так как она получается на 30% дешевле, чем снабжение танкерами через Хорватию, сообщил хорватский премьер Андрей Пленкович.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр на полях встречи министров энергетики стран-членов ЕС 16 марта заявил, что Венгрия должна сделать выбор – принадлежать западному миру или покупать российскую нефть.

"Как вы, возможно, знаете, есть разница в цене нефти между той, что вы покупаете на рынке у кого-то еще и той, которая идет только по трубопроводу из России через Украину Словакию и Венгрию. Они говорят, что цена ниже на 30%, возможно это дает четкий ответ - в чем проблема", - сказал Пленкович журналистам на полях саммита ЕС в четверг.

Он заявил, что Хорватия "как друг Венгрии и Словакии и хороший сосед" обеспечит надежность снабжения, и благоприятна по вопросу транспортного тарифа.

"MOL заказывает танкеры, которые приходят в порт Омишаль, всего заказано 13, все с нероссийской нефтью. Из них 4-5 уже разгружены по Адриатическому нефтепроводу (JANAF), нефть доставлена на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Сазхаломбатте и Братиславе . Общий объем отправленной нефти около 1,5 миллиона тонн за месяц, если это умножите на 12, вы увидите, что Хорватия по JANAF сможет поставить всю необходимую нефть Венгрии и Словакии, даже если их НПЗ будут загружены на 100%, чего никогда не было", - утверждает Пленкович.

Он напомнил, что в четверг цена нефти на мировом рынке достигла отметки около 116 долларов за баррель, а перед началом конфликта на Ближнем Востоке она стоила 71 доллар за баррель, уже есть влияние роста цены нефти на рынок газа, "что впоследствии отразится и на цене электричества".

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрию и Словакию хотят принудить покупать нефть по Адриатическому нефтепроводу вместо "Дружбы", но тот способен удовлетворить только одну седьмую часть спроса двух стран, так как его мощность 2,2 миллиона тонн нефти в год, а Будапешту и Братиславе нужно 14-15 миллионов тонн.

По его словам, Хорватия не проводила необходимых испытаний, "которые могли бы достаточно убедительно продемонстрировать реальную пропускную способность этого трубопровода".