Венгрия и Словакия выступают за продолжение поставок нефти из России

БЕЛГРАД, 19 мар – РИА Новости. Руководство Венгрии и Словакии выступает за продолжение поставок по нефтепроводу "Дружба" сырой нефти из России, так как она получается на 30% дешевле, чем снабжение танкерами через Хорватию, сообщил хорватский премьер Андрей Пленкович.
"Как вы, возможно, знаете, есть разница в цене нефти между той, что вы покупаете на рынке у кого-то еще и той, которая идет только по трубопроводу из России через Украину в Словакию и Венгрию. Они говорят, что цена ниже на 30%, возможно это дает четкий ответ - в чем проблема", - сказал Пленкович журналистам на полях саммита ЕС в четверг.
Он заявил, что Хорватия "как друг Венгрии и Словакии и хороший сосед" обеспечит надежность снабжения, и благоприятна по вопросу транспортного тарифа.
"MOL заказывает танкеры, которые приходят в порт Омишаль, всего заказано 13, все с нероссийской нефтью. Из них 4-5 уже разгружены по Адриатическому нефтепроводу (JANAF), нефть доставлена на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Сазхаломбатте и Братиславе. Общий объем отправленной нефти около 1,5 миллиона тонн за месяц, если это умножите на 12, вы увидите, что Хорватия по JANAF сможет поставить всю необходимую нефть Венгрии и Словакии, даже если их НПЗ будут загружены на 100%, чего никогда не было", - утверждает Пленкович.
Он напомнил, что в четверг цена нефти на мировом рынке достигла отметки около 116 долларов за баррель, а перед началом конфликта на Ближнем Востоке она стоила 71 доллар за баррель, уже есть влияние роста цены нефти на рынок газа, "что впоследствии отразится и на цене электричества".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрию и Словакию хотят принудить покупать нефть по Адриатическому нефтепроводу вместо "Дружбы", но тот способен удовлетворить только одну седьмую часть спроса двух стран, так как его мощность 2,2 миллиона тонн нефти в год, а Будапешту и Братиславе нужно 14-15 миллионов тонн.
По его словам, Хорватия не проводила необходимых испытаний, "которые могли бы достаточно убедительно продемонстрировать реальную пропускную способность этого трубопровода".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".