Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Словакия выступают за продолжение поставок нефти из России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/neft-2081699034.html
Венгрия и Словакия выступают за продолжение поставок нефти из России
Венгрия и Словакия выступают за продолжение поставок нефти из России - РИА Новости, 19.03.2026
Венгрия и Словакия выступают за продолжение поставок нефти из России
Руководство Венгрии и Словакии выступает за продолжение поставок по нефтепроводу "Дружба" сырой нефти из России, так как она получается на 30% дешевле, чем... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T14:40:00+03:00
2026-03-19T14:40:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
хорватия
андрей пленкович
петер сийярто
евросоюз
венгрия
словакия
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219429_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3663daf59ab2ed6bad605385099c1ab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, словакия, хорватия, андрей пленкович, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Словакия, Хорватия, Андрей Пленкович, Петер Сийярто, Евросоюз
Венгрия и Словакия выступают за продолжение поставок нефти из России

Премьер Пленкович: поставки нефти по "Дружбе" на 30% дешевле, чем через Хорватию

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГоловное сооружение нефтепровода "Дружба"
Головное сооружение нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Головное сооружение нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 19 мар – РИА Новости. Руководство Венгрии и Словакии выступает за продолжение поставок по нефтепроводу "Дружба" сырой нефти из России, так как она получается на 30% дешевле, чем снабжение танкерами через Хорватию, сообщил хорватский премьер Андрей Пленкович.
Министр экономики Хорватии Анте Шушняр на полях встречи министров энергетики стран-членов ЕС 16 марта заявил, что Венгрия должна сделать выбор – принадлежать западному миру или покупать российскую нефть.
Флаги на здании посольства Республики Хорватия в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Хорватии призвали Венгрию выбирать между Западом и российской нефтью
16 марта, 21:21
"Как вы, возможно, знаете, есть разница в цене нефти между той, что вы покупаете на рынке у кого-то еще и той, которая идет только по трубопроводу из России через Украину в Словакию и Венгрию. Они говорят, что цена ниже на 30%, возможно это дает четкий ответ - в чем проблема", - сказал Пленкович журналистам на полях саммита ЕС в четверг.
Он заявил, что Хорватия "как друг Венгрии и Словакии и хороший сосед" обеспечит надежность снабжения, и благоприятна по вопросу транспортного тарифа.
"MOL заказывает танкеры, которые приходят в порт Омишаль, всего заказано 13, все с нероссийской нефтью. Из них 4-5 уже разгружены по Адриатическому нефтепроводу (JANAF), нефть доставлена на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Сазхаломбатте и Братиславе. Общий объем отправленной нефти около 1,5 миллиона тонн за месяц, если это умножите на 12, вы увидите, что Хорватия по JANAF сможет поставить всю необходимую нефть Венгрии и Словакии, даже если их НПЗ будут загружены на 100%, чего никогда не было", - утверждает Пленкович.
Он напомнил, что в четверг цена нефти на мировом рынке достигла отметки около 116 долларов за баррель, а перед началом конфликта на Ближнем Востоке она стоила 71 доллар за баррель, уже есть влияние роста цены нефти на рынок газа, "что впоследствии отразится и на цене электричества".
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Хорватия назвала причину отказа в транзите российской нефти в Венгрию
27 февраля, 23:11
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрию и Словакию хотят принудить покупать нефть по Адриатическому нефтепроводу вместо "Дружбы", но тот способен удовлетворить только одну седьмую часть спроса двух стран, так как его мощность 2,2 миллиона тонн нефти в год, а Будапешту и Братиславе нужно 14-15 миллионов тонн.
По его словам, Хорватия не проводила необходимых испытаний, "которые могли бы достаточно убедительно продемонстрировать реальную пропускную способность этого трубопровода".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Хорватия не заинтересована в поставках нефти из России, заявил Фицо
17 марта, 15:28
 
В миреВенгрияСловакияХорватияАндрей ПленковичПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала