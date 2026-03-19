Дмитриев прокомментировал намерения Южной Кореи купить нефть у России

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Южную Корею умной за желание приобрести нефть у России.

« "Как и все остальные, кто умен", - написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ прокомментировал сообщение агентства Рейтер о том, что власти Южной Кореи обсуждают возможность импорта российской нефти и нафты.

Ранее южнокорейское издание "Хангук Кёнчжэ" со ссылкой на источники также сообщало, что правительство Южной Кореи и нефтеперерабатывающая отрасль рассматривают возможность импорта российской нефти на фоне угрозы нехватки поставок.