Азиатские страны резко увеличили закупки нефти из США, пишет Bloomberg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Азиатские страны резко увеличили закупки нефти из США - до максимума за три года - из-за перебоев с поставками из Персидского залива, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные порталов Kpler Ltd. и Vortexa Ltd.
"В этом месяце азиатские покупатели скупили больше американской нефти, чем за последние три года, в поисках альтернативы сырья из Персидского залива, которая оказалась заблокирована за Ормузским проливом", - передает Блумберг.
Так, объём заказанной американской нефти, направляемой в Азию с погрузкой в апреле, достиг около 60 миллионов баррелей - это максимум с апреля 2023 года, сообщают трейдеры.
Спрос вырос из-за фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это особенно ударило по странам Азии, зависящим от поставок с Ближнего Востока.
Также, по словам трейдеров, цена на американскую нефть резко выросла: отдельные партии продавались с наценкой 12-13 долларов за баррель к Brent и до 18 долларов к эталону Dubai, тогда как месяц назад они составляли 5-6 долларов.
