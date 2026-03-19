Рейтинг@Mail.ru
Азиатские страны резко увеличили закупки нефти из США, пишет Bloomberg
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 19.03.2026 (обновлено: 11:39 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/neft-2081647029.html
Азиатские страны резко увеличили закупки нефти из США, пишет Bloomberg
2026-03-19T11:37:00+03:00
2026-03-19T11:39:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/46/1517834633_0:413:2488:1813_1920x0_80_0_0_72e41281faddcb12481baffc4d1f744d.jpg
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
https://ria.ru/20260319/ssha-2081556480.html
https://ria.ru/20260317/iran-2081087907.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/46/1517834633_0:54:2488:1920_1920x0_80_0_0_83209c7170841dc4031b5b797ed68982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Bloomberg: страны Азии увеличили закупки нефти из США до максимума за 3 года

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Азиатские страны резко увеличили закупки нефти из США - до максимума за три года - из-за перебоев с поставками из Персидского залива, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные порталов Kpler Ltd. и Vortexa Ltd.
"В этом месяце азиатские покупатели скупили больше американской нефти, чем за последние три года, в поисках альтернативы сырья из Персидского залива, которая оказалась заблокирована за Ормузским проливом", - передает Блумберг.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Так, объём заказанной американской нефти, направляемой в Азию с погрузкой в апреле, достиг около 60 миллионов баррелей - это максимум с апреля 2023 года, сообщают трейдеры.
Спрос вырос из-за фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это особенно ударило по странам Азии, зависящим от поставок с Ближнего Востока.
В результате фиксируются сокращение загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ограничения на экспорт топлива в Китае и усиление контроля над энергетикой в Австралии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
Вчера, 08:00
Также, по словам трейдеров, цена на американскую нефть резко выросла: отдельные партии продавались с наценкой 12-13 долларов за баррель к Brent и до 18 долларов к эталону Dubai, тогда как месяц назад они составляли 5-6 долларов.
Несмотря на рост закупок, американская нефть не сможет быстро компенсировать дефицит, так как поставки занимают до двух месяцев. Согласно данным Kpler и Vortexa, обычно США экспортируют около 110 миллионов баррелей нефти в месяц, из которых значительная часть направляется в Европу и Азию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Мир после Ирана
17 марта, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала