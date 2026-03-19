Цена барреля нефти марки Brent превысила 113 долларов
Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 113 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T08:56:00+03:00
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 113 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 8:49 мск цена майских фьючерсов поднялась на 4,62% относительно предыдущего закрытия, достигнув 112,34 доллара. Минутами ранее показатель находился выше 113 долларов впервые с 9 марта.
Майский фьючерс на WTI подорожал на 1,11% — до 96,52 доллара.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив
— ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. К вечеру того же дня они перешли к снижению.