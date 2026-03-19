Вице-президент США встретится с главами нефтяных компаний 19 марта

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава минэнерго США Крис Райт встретятся в четверг, 19 марта, с главами нефтяных компаний на фоне скачка цен на энергоносители, следует из предварительного расписания Вэнса.
Предварительно заявлено, что Вэнс и Райт обсудят с нефтяниками "роль американской нефти и природного газа в обеспечении надежного энергоснабжения в условиях глобальной нестабильности".
Кроме того, растут и цены на нефть: 18 марта они ускорили рост до 4-7,5%, стоимость одного барреля марки Brent находилась выше 111 долларов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
