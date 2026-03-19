Дмитриев заявил, что уход США из Ормузского пролива поднимет цены на нефть

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вывод американских войск США из Ормузского пролива приведет к взлету цен на нефть выше 200 долларов за баррель, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Из-за американо-израильской военной операции против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.