01:43 19.03.2026 (обновлено: 06:15 19.03.2026)
Дмитриев заявил, что уход США из Ормузского пролива поднимет цены на нефть
Дмитриев: вывод войск США из Ормуза поднимет цены на нефть выше 200 долларов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вывод американских войск США из Ормузского пролива приведет к взлету цен на нефть выше 200 долларов за баррель, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Это будет значить более 200 долларов на какое-то время", — написал он в соцсети X.
Так он ответил на публикацию портала Leading Report о том, что президент США Дональд Трамп размышляет над этой мерой. Предполагается, что вывод американских сил вынудит союзников самим защищать перевозки через акваторию.
Из-за американо-израильской военной операции против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
