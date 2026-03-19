В НАТО посоветовали Рютте залечь на дно из-за критики Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дипломат НАТО считает, что генсеку альянса Марку Рютте лучше залечь на дно из-за критики президента США Дональда Трампа, пишет издание Politico.
Президент США Дональд Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Однако в понедельник глава Белого дома заявил, что США не нужна помощь со стороны партнеров по НАТО и других союзников, включая Австралию, Японию и Южную Корею, в конфликте с Ираном. Он также обвинил союзников в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.
"Он (Рютте - ред.) считает, что сейчас, если он заговорит, мало что изменится. Я не понимаю, как он может угодить (Трампу - ред.). Так что лучше залечь на дно, по крайней мере, публично",- приводит издание слова неназванного дипломата НАТО.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что испуганный генсек НАТО Марк Рютте боится недовольства президента США Дональда Трампа из-за того, что альянс не помог США в конфликте на Ближнем Востоке.
18 марта, 08:00