05:36 19.03.2026
В Испании захотели выйти из НАТО после действий Трампа
В Испании захотели выйти из НАТО после действий Трампа
После начала военной операции США на Ближнем Востоке Испания не может оставаться в альянсе с этим государством, заявил испанский политический обозреватель Ману... РИА Новости, 19.03.2026
В Испании захотели выйти из НАТО после действий Трампа

Испанский обозреватель Левин призвал сограждан выйти из НАТО

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Флаги Испании. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. После начала военной операции США на Ближнем Востоке Испания не может оставаться в альянсе с этим государством, заявил испанский политический обозреватель Ману Левин в эфире местного телеканала Canal Red.
"По сути, это тот парень (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.), который управляет всем этим западным блоком, всей этой частью мира. <…> Мы до сих пор идем рука об руку, мы критикуем, говорим, что это незаконно, но мы по-прежнему остаемся частью этого блока. <…> Многие из нас хотели бы, чтобы Испания заняла позицию нейтралитета", — признался он.
Акция протеста в Тегеране на фоне американо-израильского конфликта с Ираном. 13 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Просто сдадимся": в США рассказали о неожиданной угрозе из Ирана
Вчера, 02:23
По словам эксперта, для Мадрида стало невозможным совмещать свои внешнеполитические подходы и членство в Североатлантическом альянсе.
"Думаю, что нужно, честно говоря, оценить слова председателя правительства, говорящего нам, чтобы мы не рассчитывали на это (атаку на Иран. — Прим. ред.). Но я настаиваю, пока мы находимся в этом блоке, которым является НАТО, мы вряд ли сможем оставаться в стороне", — добавил Левин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп считает Испанию ужасным союзником США по НАТО
3 марта, 20:46
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим
Испанские власти выступили против военных действий против ИРИ, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву. В частности, Мадрид запретил использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана. Трамп в ответ пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений.
 
