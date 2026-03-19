Генсек НАТО боится недовольства Трампа, заявил Дмитриев

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил , что испуганный генсек НАТО Марк Рютте боится недовольства президента США Дональда Трампа из-за того, что альянс не помог США в конфликте на Ближнем Востоке.

"НАТО не помогло США. Рютте боится, что папочка Трамп будет недоволен. Словесная поддержка, никаких действий. Парни в масках и с оружием на заднем плане молча поддерживают испуганного Рютте, который записывает послание папочке", - так Дмитриев прокомментировал видео с недавним выступлением Рютте перед журналистами, где он заявил, что союзники по НАТО спешат найти способ обеспечить безопасность Ормузского пролива.

Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Позже он обвинил союзников в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.