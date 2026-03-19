Генсек НАТО боится недовольства Трампа, заявил Дмитриев
Генсек НАТО боится недовольства Трампа, заявил Дмитриев - РИА Новости, 19.03.2026
Генсек НАТО боится недовольства Трампа, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл...
2026-03-19T01:35:00+03:00
2026-03-19T01:35:00+03:00
2026-03-19T01:35:00+03:00
сша
ормузский пролив
россия
в мире, сша, ормузский пролив, россия, марк рютте, дональд трамп, кирилл дмитриев, нато, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ормузский пролив, Россия, Марк Рютте, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генсек НАТО боится недовольства Трампа, заявил Дмитриев
Дмитриев: Рютте боится недовольства Трампа из-за того, что альянс не помог США
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил
, что испуганный генсек НАТО Марк Рютте боится недовольства президента США Дональда Трампа из-за того, что альянс не помог США в конфликте на Ближнем Востоке.
"НАТО не помогло США. Рютте боится, что папочка Трамп будет недоволен. Словесная поддержка, никаких действий. Парни в масках и с оружием на заднем плане молча поддерживают испуганного Рютте, который записывает послание папочке", - так Дмитриев прокомментировал видео с недавним выступлением Рютте перед журналистами, где он заявил, что союзники по НАТО спешат найти способ обеспечить безопасность Ормузского пролива.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Позже он обвинил союзников в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.
Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила 16 марта, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов в Красном море, и направлять свои ВМС в Ормузский пролив, как этого требуют США.