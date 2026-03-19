Инцидент на АЭС "Бушер" был преднамеренной атакой, заявил постпред Ирана

ТЕГЕРАН, 19 мар — РИА Новости. Инцидент со снарядом на территории АЭС "Бушер" был преднамеренной атакой, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.
"Преднамеренная атака на АЭС "Бушер" произошла в 200 метрах от ядерного реактора во вторник, в 19:00 по местному времени (18:30 мск)", — сообщил он телеканалу Press TV.
Во вторник Тегеран сообщил о попадании реактивного снаряда по территории АЭС "Бушер". Организация по атомной энергии Ирана назвала случившееся нарушением всех международных норм. Нападение на ядерные объекты может иметь невосполнимые последствия для всего региона, в том числе для стран Персидского залива, добавили там.
Как рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, удару подверглась территория, прилегающая к зданию метрологической службы. Участок находится в непосредственной близости от действующего энергоблока. Радиационная обстановка на площадке АЭС в норме. Сейчас на станции остаются около 480 российских сотрудников. По словам Лихачева, произошедший инцидент — вопиющее пренебрежение ключевыми правилами и принципами международной безопасности.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Лихачев прокомментировал удар по АЭС "Бушер"
17 марта, 23:36