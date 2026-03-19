Начальник колонии на Урале использовал заключенных для строительства дома

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар - РИА Новости. Начальник исправительной колонии №11 ГУФСИН России по Челябинской области Алексей Ромашов, задержанный УФСБ по делу о получении взяток от заключенных, использовал их труд для строительства личного дома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Как сообщали правоохранители, УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками ГУСБ ФСИН России и СУСК региона 19 марта задержали начальника исправительной колонии №11 ГУФСИН России по Челябинской области полковника внутренней службы Алексея Ромашова. По данным правоохранительных органов, он подозревается в том, что систематически получал от осужденных взятки за создание благоприятных условий содержания в колонии, в том числе с применением запрещенных предметов, а также использовал производственные мощности и труд осужденных для личного обогащения. СУСК возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК России (получение взятки).

"Заготовка пиломатериалов, используя труд заключенных, для собственных нужд, в том числе в целях строительства личного дома", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о подробностях возбужденного уголовного дела.