Рейтинг@Mail.ru
Киев заверил МВФ в выполнении обязательств по повышению налогов - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/mvf-2081775022.html
Киев заверил МВФ в выполнении обязательств по повышению налогов
в мире
киев
украина
мвф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
https://ria.ru/20260316/ukraina-2080919124.html
https://ria.ru/20260310/rada-2079708898.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Киев, Украина, МВФ, Верховная Рада Украины
Киев заверил МВФ в выполнении обязательств по повышению налогов

Киев заверил МВФ, что выполнит условие по повышению налогов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) получил заверения украинских властей в том, что Киев выполнит свои обязательства по повышению налогов на фоне нежелания Верховной Рады принимать соответствующие законопроекты, ответила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Власти подтвердили свою приверженность этим реформам, а также заявили, что ведут работу с парламентом с целью обеспечения утверждения необходимого финансирования", - ответила она на вопрос агентства на брифинге.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Определена сумма, которую Украина должна заплатить МВФ в марте
16 марта, 10:14
Козак добавила, что миссия МВФ, которая в настоящее время находится в Киеве, проводит с украинскими властями обсуждения по прогрессу в выполнении обязательств в рамках утвержденной программы финансирования.
"Сотрудники миссии планируют провести встречи с парламентариями", - отметила Козак.
До конца марта Рада должна принять пакет законов, связанных с повышением налогов для частных предпринимателей и малого бизнеса. В правительстве предполагают, что это затронет порядка 250 тысяч бизнесменов. Кроме того, украинские цифровые платформы также должны будут платить больше налогов. При этом парламент пока отложил голосование по ряду ключевых реформ и не смог набрать достаточно голосов для повышения налогов для цифровых платформ.
Во вторник украинский парламентарий от партии "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что депутаты Рады Украины отказываются голосовать за законы под МВФ, потому что с ними никто их не согласовывал. Он отметил, что по мнению большинства законодателей, взятые Украиной на себя обязательства разрушат экономическую систему, в которой находятся сотни предпринимателей. Депутат также подчеркнул, что правительство не вовлекало парламент в подписание обязательств с МВФ, а теперь вынуждает его голосовать за решения, которые могут уничтожить экономическую систему страны.
Ранее МВФ выделил Украине 1,5 миллиарда долларов в рамках новой кредитной программы заимствования, которая в целом рассчитана на 8,1 миллиарда долларов. Однако будущие транши будут зависеть от того, насколько правительство выполняет условия финансирования. При этом Киев сталкивается с растущим бюджетным дефицитом, и, по мнению специалистов, только в этом году нуждается во внешней помощи в пределах от 45 до 52 миллиардов долларов для латания бюджетной дыры.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Рада не поддержала проект, необходимый для получения кредита МВФ
10 марта, 15:09
 
В мире, Киев, Украина, МВФ, Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала