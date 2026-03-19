Киев заверил МВФ в выполнении обязательств по повышению налогов

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) получил заверения украинских властей в том, что Киев выполнит свои обязательства по повышению налогов на фоне нежелания Верховной Рады принимать соответствующие законопроекты, ответила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

"Власти подтвердили свою приверженность этим реформам, а также заявили, что ведут работу с парламентом с целью обеспечения утверждения необходимого финансирования", - ответила она на вопрос агентства на брифинге.

Козак добавила, что миссия МВФ , которая в настоящее время находится в Киеве , проводит с украинскими властями обсуждения по прогрессу в выполнении обязательств в рамках утвержденной программы финансирования.

"Сотрудники миссии планируют провести встречи с парламентариями", - отметила Козак.

До конца марта Рада должна принять пакет законов, связанных с повышением налогов для частных предпринимателей и малого бизнеса. В правительстве предполагают, что это затронет порядка 250 тысяч бизнесменов. Кроме того, украинские цифровые платформы также должны будут платить больше налогов. При этом парламент пока отложил голосование по ряду ключевых реформ и не смог набрать достаточно голосов для повышения налогов для цифровых платформ.

Во вторник украинский парламентарий от партии "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что депутаты Рады Украины отказываются голосовать за законы под МВФ, потому что с ними никто их не согласовывал. Он отметил, что по мнению большинства законодателей, взятые Украиной на себя обязательства разрушат экономическую систему, в которой находятся сотни предпринимателей. Депутат также подчеркнул, что правительство не вовлекало парламент в подписание обязательств с МВФ, а теперь вынуждает его голосовать за решения, которые могут уничтожить экономическую систему страны.