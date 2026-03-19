В МВФ предупредили о росте цен из-за операции США и Израиля против Ирана

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Операция США и Израиля против Ирана может привести к существенному росту цен на продовольствие в мире из-за перебоев в поставках удобрений, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Были нарушены поставки удобрений. Наряду с перебоями в транспортном сообщении это повышает риск роста цен на продовольствие", - сказала она на брифинге.

Козак подчеркнула, что рост цен на продовольствие может оказаться существенным, однако будет зависеть от продолжительности и интенсивности текущего конфликта.