В МВФ предупредили о росте цен из-за операции США и Израиля против Ирана
Операция США и Израиля против Ирана может привести к существенному росту цен на продовольствие в мире из-за перебоев в поставках удобрений, заявила директор по... РИА Новости, 19.03.2026
МВФ: операция против Ирана грозит сильным ростом цен на продовольствие в мире
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Операция США и Израиля против Ирана может привести к существенному росту цен на продовольствие в мире из-за перебоев в поставках удобрений, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Были нарушены поставки удобрений. Наряду с перебоями в транспортном сообщении это повышает риск роста цен на продовольствие", - сказала она на брифинге.
Козак подчеркнула, что рост цен на продовольствие может оказаться существенным, однако будет зависеть от продолжительности и интенсивности текущего конфликта.
Эскалация вокруг Ирана
привела к фактической блокировке Ормузского пролива
, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.