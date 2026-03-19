В МВД рассказали о мошенничестве при продаже Telegram-каналов
В МВД рассказали о мошенничестве при продаже Telegram-каналов - РИА Новости, 19.03.2026
В МВД рассказали о мошенничестве при продаже Telegram-каналов
Мошенники под предлогом покупки Telegram-каналов с аудиторией убеждают пользователей перевести деньги заранее, после чего прекращают связь, сообщили в... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T18:53:00+03:00
2026-03-19T18:53:00+03:00
2026-03-19T18:53:00+03:00
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, мошенники, мошенничество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, мошенники, Мошенничество
В МВД рассказали о мошенничестве при продаже Telegram-каналов
МВД: мошенники при покупке Telegram-каналов убеждают перевести деньги заранее
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники под предлогом покупки Telegram-каналов с аудиторией убеждают пользователей перевести деньги заранее, после чего прекращают связь, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Под предлогом покупки канала с аудиторией злоумышленники убеждают перевести деньги заранее, после чего прекращают связь. Потерпевшим обещают быструю окупаемость и "живую аудиторию", однако реальной передачи прав администратора не происходит", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что формулировки "я не смогу передать первой права", "поставь себя на мое место", "мы можем даже подругами стать", "для перевода будет другой номер… пользуюсь картой брата" при обсуждении любой сделки являются достаточным основанием для прекращения общения.