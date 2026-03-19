В МВД рассказали о мошенничестве при продаже Telegram-каналов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники под предлогом покупки Telegram-каналов с аудиторией убеждают пользователей перевести деньги заранее, после чего прекращают связь, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Под предлогом покупки канала с аудиторией злоумышленники убеждают перевести деньги заранее, после чего прекращают связь. Потерпевшим обещают быструю окупаемость и "живую аудиторию", однако реальной передачи прав администратора не происходит", - говорится в сообщении.