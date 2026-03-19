МВД Молдавии извинилось за публикацию в соцсетях искаженного через ИИ герба

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии принесло извинения за публикацию в социальных сетях искаженного герба республики, объяснив инцидент использованием искусственного интеллекта.

Ранее на странице ведомства в Facebook * был опубликован информационный пост о системе оповещения населения (Alert). Публикация сопровождалась иллюстрацией, на которой герб Молдавии был изображен с грубыми искажениями. В частности, орел-щитодержатель был изображен с утиным клювом, а вместо головы тура на щите изображены три рыбы, расположенные под углом 120 градусов головами к центру. Инцидент вызвал резкую критику со стороны парламентской оппозиции. Депутат от партии социалистов Адела Рэйляну назвала действия министерства проявлением некомпетентности.

"Что касается изображения, опубликованного в контексте сообщения о MD-Alert: изображение было создано с помощью технологий искусственного интеллекта. Была выявлена ошибка в представлении герба, и изображение было отозвано. Мы будем уделять повышенное внимание использованию официальных символов в публичной коммуникации. Благодарим всех, кто следит за нами и немедленно заметил ситуацию", - отмечается в распространённом для СМИ заявлении молдавского МВД.

Это первый случай в Молдавии, когда государственное учреждение официально признает использование нейросетей для создания контента, содержащего госсимволику.

Согласно законодательству Молдавии, государственные символы должны воспроизводиться в точном соответствии с установленными образцами. За искажение госсимволов должностным лицам грозит штраф до 45 условных единиц (около 130 долларов), а ведомству - до 60 условных единиц (около 170 долларов). В молдавской юридической практике одна условная единица равна 50 леям (около 2,8 доллара) и является фиксированным показателем для исчисления штрафов, связанным с уровнем минимальной зарплаты в стране.

Оппозиция неоднократно критиковала кадровую политику правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), указывая на назначение в министерства людей без должного опыта, что, по их мнению, ведет к подобным имиджевым провалам.