Муфтий рассказал, что важно сделать в праздник Ураза-байрам

Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В праздник Ураза-байрам во время коллективных молитв важно показать согражданам красоту ислама своим поведением, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции верующие в этот день совершают коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходит с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.

"Призываю в день Ураза-байрам показать свою высокую нравственность, культуру, не поддаваться ни на какие провокации. У нас страна многонациональная, многорелигиозная, и мы с трепетом и уважением относимся к представителям разных религий, культур, традиций. Поэтому, конечно же, мы должны показать красоту нашей религии своим поведением", - сказал муфтий.

Он также призвал горожан отнестись с пониманием ко временным ограничениям в связи с организацией коллективных молитв на Ураза-байрам, которые пройдут 20 марта с 7 до 8 утра.