Муфтий рассказал, что важно сделать в праздник Ураза-байрам
15:10 19.03.2026
Муфтий рассказал, что важно сделать в праздник Ураза-байрам
Аббясов: в Ураза-байрам важно показать красоту ислама своим поведением

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В праздник Ураза-байрам во время коллективных молитв важно показать согражданам красоту ислама своим поведением, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции верующие в этот день совершают коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходит с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
Муфтий назвал ожидаемое число участников на Уразу-байрам в Москве и области
"Призываю в день Ураза-байрам показать свою высокую нравственность, культуру, не поддаваться ни на какие провокации. У нас страна многонациональная, многорелигиозная, и мы с трепетом и уважением относимся к представителям разных религий, культур, традиций. Поэтому, конечно же, мы должны показать красоту нашей религии своим поведением", - сказал муфтий.
Он также призвал горожан отнестись с пониманием ко временным ограничениям в связи с организацией коллективных молитв на Ураза-байрам, которые пройдут 20 марта с 7 до 8 утра.
Муфтий рассказал, когда начинается праздник Ураза-байрам
Ранее Рушан Аббясов сообщил РИА Новости, что на площадках ДУМ РФ в праздник Ураза-байрам ожидают порядка 150-200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч в Московской области. Как сообщали в ДУМ РФ, в Москве праздничная молитва на Ураза-байрам начнется 20 марта в 7.00. Для ее совершения организованы площадки: в Московской Соборной мечети (Выползов переулок 7); Исторической мечети (Татарская улица, 28, строение 1); Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе (улица Минская, 2Б), а также на дополнительной площадке в Печатниках (Проектируемый проезд 4294). В Подмосковье, как рассказывал РИА Новости Аббясов, организовано 40 площадок, список опубликован на сайт ДУМ Московской области.
Муфтий рассказал, что делать мусульманам в Ночь могущества
