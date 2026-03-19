Муфтий призвал заранее приходить на коллективную молитву в Ураза-байрам - РИА Новости, 19.03.2026
14:10 19.03.2026
Муфтий призвал заранее приходить на коллективную молитву в Ураза-байрам
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн
Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мусульманам стоит заранее приезжать на коллективные молитвы в Ураза-байрам 20 марта из-за большого скопления людей, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Ранее Рушан Аббясов сообщал агентству, что на площадках ДУМ РФ в Ураза-байрам ожидают порядка 150-200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч в Московской области.
"В праздник Ураза-байрам верующие совершают именно коллективную, а не индивидуальную молитву, для этого духовенство и власти организуют специальные площадки. Из-за большого скопления людей лучше приезжать заранее, хотя бы за час до молитвы, которая начнется в 07.00 утра. На месте важно следовать указаниям правоохранителей и волонтеров", - объяснил муфтий Аббясов.
Также он посоветовал верующим в этот день отказаться от использования личного транспорта и заранее купить обратный билет на метро, чтобы не создавать заторы в вестибюлях и на станциях.
В Москве праздничная молитва на Ураза-байрам начнется 20 марта в 07.00. Для ее совершения организованы площадки: в Московской Соборной мечети (Выползов переулок 7); Исторической мечети (Татарская улица, 28, строение 1); Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе (улица Минская, 2Б), а также на дополнительной площадке в Печатниках (Проектируемый проезд 4294).
В Подмосковье организуют 40 площадок, список опубликован на сайте ДУМ Московской области.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершая в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - мусульманское торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан - в 2026-м с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
