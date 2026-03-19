Муфтий рассказал, когда начинается праздник Ураза-байрам - РИА Новости, 19.03.2026
12:06 19.03.2026 (обновлено: 21:49 19.03.2026)
Муфтий рассказал, когда начинается праздник Ураза-байрам
Муфтий рассказал, когда начинается праздник Ураза-байрам - РИА Новости, 19.03.2026
Муфтий рассказал, когда начинается праздник Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам встречают с заходом солнца последнего дня месяца Рамадан, в 2026 году это 19 марта, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного... РИА Новости, 19.03.2026
религия
московская область (подмосковье)
москва
Никита Бизин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, московская соборная мечеть, московская область (подмосковье), москва
Религия, Религия, Московская соборная мечеть, Московская область (Подмосковье), Москва
Муфтий рассказал, когда начинается праздник Ураза-байрам

Муфтий Аббясов: в 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Праздник Ураза-байрам встречают с заходом солнца последнего дня месяца Рамадан, в 2026 году это 19 марта, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России, председатель ДУМ Московской области, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции верующие в этот день совершают коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр ("Праздник разговения") — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходит с вечера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
"Согласно мусульманской традиции, Уразу-байрам встречают с заходом солнца последнего дня месяца Рамадан. Получается, в этом году это 19 марта, с заходом солнца наступает месяц Шавваль. Поэтому мусульмане уже начинают друг друга поздравлять и готовятся к светлому празднику разговения Ураза-байрам", — сказал Аббясов.
Он отметил, что все основные праздничные действия пройдут уже 20-го числа.
"По мусульманской традиции, через 40 минут после восхода солнца можно начинать читать коллективную праздничную молитву. В этом году в Москве и Подмосковье 20 марта в 7 утра в наших мечетях и отведенных для этого площадках муфтии и имамы обратятся с праздничными проповедями, а затем прочитают коллективную молитву — все вместе это займет от 40 минут до часа. После этого люди разъезжаются", — рассказал муфтий.
В этот праздник, продолжил он, люди, как правило, посещают кладбища или едут отмечать домой. "А кто-то поедет сразу на работу, ведь Ураза в этом году приходится на пятницу — рабочий день, но уже в субботу-воскресенье встретят дома с родными и близкими. Обычно к столу приглашают родственников, друзей, знакомых, соседей", — заключил собеседник агентства.
Ранее в ДУМ России сообщили, что в Москве праздничная молитва на Ураза-байрам начнется 20 марта, в 7:00. Для ее совершения организованы площадки: в Московской Соборной мечети (Выползов переулок, 7); Исторической мечети (Татарская улица, 28, строение 1); Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе (улица Минская, 2Б), а также на дополнительной площадке в Печатниках (Проектируемый проезд, 4294). В Подмосковье, как рассказал РИА Новости Аббясов, будет организовано 40 площадок, список опубликован на сайт ДУМ Московской области.
РелигияРелигияМосковская соборная мечетьМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
