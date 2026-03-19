Водохранилища Москвы подготовили к прохождению половодья

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Водохранилища столичного региона подготовили к прохождению весеннего половодья, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Московском регионе установилась положительная среднесуточная температура воздуха. Специалисты отмечают наступление половодья. Все водохранилища, обеспечивающие водой Москву, подготовлены к прохождению половодья. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подачу воды обеспечивают 15 водохранилищ. Они входят в Москворецко-Вазузскую и Волжскую системы. А общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров.
"Запас пополняется только за счет естественного притока. Его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков. Определить параметры снежного покрова и спрогнозировать объем талого стока помогают снегомерные съемки. Их проводят каждые 10 дней с конца декабря", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что службы заранее сбросили излишки воды, чтобы подготовить водохранилища к приему талого стока. Запасы, которые сформировались по итогам половодья и паводков, позволят обеспечить качественное водоснабжение Москвы.
"На период прохождения половодья вводится режим расширенного и учащенного мониторинга качества воды, усиливается наблюдение за хозяйственной деятельностью на гидротехнических объектах, а энергетическое и механическое оборудование приводится в готовность. Кроме того, в городе проверили техническое состояние автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами", - подчеркивается в сообщении.
