Водохранилища Москвы подготовили к прохождению половодья

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Водохранилища столичного региона подготовили к прохождению весеннего половодья, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Московском регионе установилась положительная среднесуточная температура воздуха. Специалисты отмечают наступление половодья. Все водохранилища, обеспечивающие водой Москву, подготовлены к прохождению половодья. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подачу воды обеспечивают 15 водохранилищ. Они входят в Москворецко-Вазузскую и Волжскую системы. А общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров.

"Запас пополняется только за счет естественного притока. Его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков. Определить параметры снежного покрова и спрогнозировать объем талого стока помогают снегомерные съемки. Их проводят каждые 10 дней с конца декабря", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что службы заранее сбросили излишки воды, чтобы подготовить водохранилища к приему талого стока. Запасы, которые сформировались по итогам половодья и паводков, позволят обеспечить качественное водоснабжение Москвы.