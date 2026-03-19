В Москве пресекли деятельность фиктивного модельного агентства
В Москве пресекли деятельность фиктивного модельного агентства - РИА Новости, 19.03.2026
В Москве пресекли деятельность фиктивного модельного агентства
Полицейские пресекли деятельность фиктивного модельного агентства в Москве, сотрудники которого выманили у своих жертв свыше 20 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T11:24:00+03:00
2026-03-19T11:24:00+03:00
2026-03-19T11:24:00+03:00
россия
москва
ювао (москва)
происшествия, россия, москва, ювао (москва), ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, ЮВАО (Москва), Ирина Волк
В Москве пресекли деятельность фиктивного модельного агентства
В центре Москвы пресекли деятельность фиктивного модельного агентства
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность фиктивного модельного агентства в Москве, сотрудники которого выманили у своих жертв свыше 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО
ГУ МВД России по городу Москве
пресекли деятельность мошенников, которые обманывали граждан, предлагая работу на подиуме", - приводит слова Волк сайт
МВД Медиа.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ, злоумышленники арендовали два офисных помещения на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке, и в интернете широко рекламировали эти площадки. Будущим моделям предлагалось пройти обучение в профильной академии, что якобы должно было стать первым шагом к успешной карьере. Но для начала требовалось произвести оплату обучения, после чего, по словам аферистов, появлялась возможность заключить трудовой договор с модельным агентством.
"Однако соучастники не выполняли взятые на себя обязательства, а поступившие денежные средства использовали по своему усмотрению. Следователями УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено 112 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ
(мошенничество - ред.), которые соединены в одно производство. По предварительным подсчетам, общий ущерб превышает 20 миллионов рублей", - добавила Волк.
Полицейские задержали подозреваемых, им предъявлены обвинения. Предполагаемому организатору "модельного агентства" избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а семеро его сообщников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.