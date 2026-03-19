Два нежилых помещения на севере Москвы выставили на аукцион

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Северном административном округе Москвы выставили на продажу через аукцион два просторных нежилых помещения, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"В Северном административном округе на открытые аукционы выставлены два коммерческих помещения свободного назначения, подходящих для запуска различных бизнес-проектов. На Фестивальной улице предлагается просторное помещение площадью 194,8 квадратного метра — здесь можно открыть, например, танцевальную студию, кинозал или организовать пространство для проведения мастер-классов. Объект на Коровинском шоссе площадью 173,4 квадратного метра имеет удобную планировку, позволяющую разместить салоны красоты, фотостудии, парикмахерские и дизайнерские ателье", — сказал Пуртов, его слова привели в пресс-службе ДКП.

Помещения находятся по адресам: Коровинское шоссе, дом 4а и улица Фестивальная, дом 39, корпус 1. К ним подведены основные инженерные коммуникации, каждый объект имеет отдельный вход. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества и подведомственное ему казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

Прием заявок на участие в торгах завершится 30 марта, а аукционы пройдут 7 и 8 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.