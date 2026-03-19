Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/moskva-2081534363.html
Два нежилых помещения на севере Москвы выставили на аукцион
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081531466_0:209:1800:1222_1920x0_80_0_0_12b48e700037018bd74527756a4ee4f8.jpg
https://ria.ru/20260318/moskva-2081441327.html
https://ria.ru/20260313/khamovniki-2080496523.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081531466_0:40:1800:1390_1920x0_80_0_0_d2ee10829f63992309267ac37609fae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Москва, Кирилл Пуртов, «Росэлторг»
© Фото : пресс-служба департамента по конкурентной политике МосквыЗдание в Москве
© Фото : пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Северном административном округе Москвы выставили на продажу через аукцион два просторных нежилых помещения, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
"В Северном административном округе на открытые аукционы выставлены два коммерческих помещения свободного назначения, подходящих для запуска различных бизнес-проектов. На Фестивальной улице предлагается просторное помещение площадью 194,8 квадратного метра — здесь можно открыть, например, танцевальную студию, кинозал или организовать пространство для проведения мастер-классов. Объект на Коровинском шоссе площадью 173,4 квадратного метра имеет удобную планировку, позволяющую разместить салоны красоты, фотостудии, парикмахерские и дизайнерские ателье", — сказал Пуртов, его слова привели в пресс-службе ДКП.
Помещения находятся по адресам: Коровинское шоссе, дом 4а и улица Фестивальная, дом 39, корпус 1. К ним подведены основные инженерные коммуникации, каждый объект имеет отдельный вход. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества и подведомственное ему казенное предприятие "Управление гражданского строительства".
Прием заявок на участие в торгах завершится 30 марта, а аукционы пройдут 7 и 8 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала