Россиян предупредили о новом виде мошенничества с загранпаспортами
2026-03-19T14:04:00+03:00
2026-03-19T14:12:00+03:00
Щербаченко: мошенники обещают помочь с загранпаспортом и воруют деньги и данные
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Злоумышленники прибегают к новому виду мошенничества, обещая оформить загранпаспорт за пару дней, пишет News.ru
, ссылаясь на доцента Финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко.
"В сети появились случаи мошенничества, связанные с получением заграничных паспортов. Злоумышленники пользуются активным желанием россиян оформить документ, чтобы выманить не только деньги, но и личные данные", - рассказал эксперт.
Доцент подчеркнул, что мошенники обещают оформить загранпаспорт всего за пару дней, "без очередей и визитов в МФЦ", вынуждают жертв отправить фотографии или скан-копии основных документов: паспорта РФ
, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении.
Щербаченко рассказал, что в схеме обязательным условием является полная предоплата за услуги. По словам доцента, злоумышленники требуют перевести деньги на личную карту или электронный кошелек, а после получения средств "посредник" прекращает общение.
«
"Ваши документы попадают в руки мошенников. Злоумышленники используют их для продажи базы данных иным преступникам или с целью регистрации электронных кошельков на ваше имя для "дропперских" операций - обналичивания денег, украденных у других граждан. Таким образом, категорически не рекомендуется отправлять копии документов неизвестным, особенно если они обещают сомнительные услуги", - добавил эксперт.
Доцент также порекомендовал жертвам мошенничества незамедлительно обращаться в полицию.