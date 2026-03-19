Аналитик предупредил об угрозе браузеров со встроенным ИИ
2026-03-19T03:17:00+03:00
https://ria.ru/20260318/ii-2081556254.html
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники могут научиться манипулировать встроенным в браузер искусственным интеллектом (ИИ) и заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев.
"И ещё одна скрытая угроза - браузеры со встроенным ИИ. Они становятся всё популярнее. Если мошенник научится манипулировать этим встроенным ИИ, он сможет заражать браузеры миллионов пользователей по всему миру", - рассказал он.
"Представьте: вы просто читаете новости, а в это время встроенный помощник ИИ сливает ваши данные злоумышленнику или заражает ваш компьютер", - добавил Зуев.
Он также считает, что не стоит пренебрегать средствами защиты (антивирус и файрвол), обновлениями и разумно использовать любую "модную" технологию.