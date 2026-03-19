Рейтинг@Mail.ru
В Австралии отменили концерты Монеточки* - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 19.03.2026 (обновлено: 13:26 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/monetochka-2081678297.html
В Австралии отменили концерты Монеточки*
Певица Монеточка* сообщила, что ее концерты в Австралии отменены из-за того, что ей не выдали визу, необходимую для въезда страну. РИА Новости, 19.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096263_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b72b4da1806796a0d6834689b8196e1e.jpg
https://ria.ru/20260317/sud-2081150261.html
https://ria.ru/20260313/shtepa-2080535904.html
https://ria.ru/20260313/inoagent-2080531649.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096263_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1ebef1ccd9e830ccebb67188e506e691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Монеточке отменили концерты в Австралии из-за отсутствия визы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка*
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Монеточка*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Певица Монеточка* сообщила, что ее концерты в Австралии отменены из-за того, что ей не выдали визу, необходимую для въезда страну.
"К моему огромному сожалению, все три концерта в Австралии отменяются. Причина простая - мне не выдали въездные документы", - написала Гырдымова* в своем Telegram-канале.
Она добавила, что все остальные музыканты и технические работники группы получили визы в указанный срок, однако Гырдымова* до последнего ждала, что ей одобрят въезд и пребывание в стране, несмотря на истечение срока рассмотрения документов.
"Были случаи, когда музыкантам выдавали одобрение буквально за день до концерта, и они успевали приехать выступить. Но у меня такого не случилось", - рассказала Гырдымова*.
Певица принесла извинения зрителям и выразила надежду, что однажды ей удастся выступить с концертом в Австралии.
"Возврат средств будет осуществлен автоматически", - заключила она.
Ранее Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении певицы меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Постановление районного суда уже обжаловано в апелляции. Установлено, что признанная иностранным агентом Монеточка* была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
Басманный суд Москвы в конце октября заочно арестовал Гырдымову* на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Минюст РФ в январе 2023 года включил Монеточку* в реестр иноагентов. Как поясняли в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала