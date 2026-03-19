В Австралии отменили концерты Монеточки*

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Певица Монеточка* сообщила, что ее концерты в Австралии отменены из-за того, что ей не выдали визу, необходимую для въезда страну.

"К моему огромному сожалению, все три концерта в Австралии отменяются. Причина простая - мне не выдали въездные документы", - написала Гырдымова* в своем Telegram-канале.

Она добавила, что все остальные музыканты и технические работники группы получили визы в указанный срок, однако Гырдымова* до последнего ждала, что ей одобрят въезд и пребывание в стране, несмотря на истечение срока рассмотрения документов.

"Были случаи, когда музыкантам выдавали одобрение буквально за день до концерта, и они успевали приехать выступить. Но у меня такого не случилось", - рассказала Гырдымова*.

Певица принесла извинения зрителям и выразила надежду, что однажды ей удастся выступить с концертом в Австралии.

"Возврат средств будет осуществлен автоматически", - заключила она.

Ранее Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении певицы меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Постановление районного суда уже обжаловано в апелляции. Установлено, что признанная иностранным агентом Монеточка* была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ), однако продолжила распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Басманный суд Москвы в конце октября заочно арестовал Гырдымову* на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Минюст РФ в январе 2023 года включил Монеточку* в реестр иноагентов. Как поясняли в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины , высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.