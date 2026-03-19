В Молдавии считают, что страна отдалилась от ЕС почти по всем направлениям

КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Молдавия больше трех лет ждет начала переговоров о вступлении в Евросоюз, но за эти годы она лишь отдалилась от европейских стандартов во всех областях, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.

"Год назад обрадовали, что Молдавия закончила скрининг своих кластеров и кластеров своих властителей, причесала их и вступает в заключительную фазу - фазу переговоров. Но они никак не начинались. Потому что нет единства в ЕС по этому вопросу, потому что Молдавия за время правления Майи Санду не только не приблизилась, но и отдалилась от параметров ЕС практически по всем направлениям", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*.

По его словам, вместо этого Молдавия вступает в фазу технических переговоров, потом будут "переговоры по шлифовке достигнутого на технических переговорах, а потом о переговорах по полировке отшлифованного и т.д.". Муравский подчеркивает, что европейцы таким образом имитируют открытость по отношению к Молдавии.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев Кишинев в их противостоянии с Москвой . В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.