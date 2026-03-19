Никого не спросят. Санду решила, как избавиться от десятков тысяч россиян

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Татьяна Мишина. Молдавские власти подготовили концепцию возвращения Приднестровья и представили ее европейским партнерам, не вынося на обсуждение ни внутри страны, ни в международных форматах. Документ исключает Россию из процесса и не предусматривает для региона особого статуса. Что на самом деле стоит за этим планом и как он может изменить ситуацию — в материале РИА Новости.

Поглощение без лишних формальностей

"Базовые подходы к постепенной реинтеграции Приднестровья" — так называется четырнадцатистраничный non-paper, датированный февралем 2026-го. Именно этот документ 12 марта вице-премьер Молдовы Валериу Киверь привез в Брюссель.

В дипломатической практике non-paper — это текст без формального статуса: у него нет подписи и регистрационного номера, он не предполагает юридических обязательств. В открытый доступ pdf-версию выложили молдавские журналисты.

Документ готовило Бюро по реинтеграции Молдавии — по запросу Евросоюза. После парламентских выборов осени 2025-го Брюссель начал публично давить на Кишинев с требованием активизировать работу по приднестровскому урегулированию. Уже из этого следует, что главный адресат документа находится не столько в Кишиневе или Тирасполе, сколько за их пределами.

Обращает на себя внимание и другая деталь: в тексте ни разу не упоминается слово "статус" применительно к Приднестровью. Ранее особое положение региона рассматривалось как обязательный элемент любого урегулирования. Теперь эта концепция фактически пересмотрена.

Логика "новых подходов" выстроена довольно жестко. Переговоры с Тирасполем зашли в тупик — это в документе признается прямо. Формат "5+2", в котором Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, США и ЕС десятилетиями обсуждали урегулирование, фактически мертв. В этой ситуации Кишинев делает ставку не на переговоры, а на односторонние действия — распространение молдавского законодательства на всю территорию страны, включая левый берег Днестра.

При этом, по мнению авторов документа, Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья, отложив распространение европейского права на регион на переходный период. По сути, это стратегия постепенного поглощения без полноценных дипломатических договоренностей и рамочных соглашений.

© Фото : Президентура республики Молдова Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС © Фото : Президентура республики Молдова Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС

Пошаговая экономическая блокада

Документ предлагает несколько конкретных инструментов реинтеграции Приднестровья. Центральный и наиболее радикальный элемент плана — законодательное выравнивание: единый таможенный, налоговый и торговый режим для всей территории, включая левый берег Днестра.

Дорожная карта не прописана, однако прецедент уже есть: с 2024-го приднестровские компании платят импортные пошлины в молдавский бюджет. Тирасполь называл это "экономической блокадой", но компаниям пришлось подчиниться, поскольку иначе они теряли доступ к европейским рынкам. В 2025-м приднестровский бизнес перечислил в молдавскую казну около 166,7 миллиона леев (8,3 миллиона евро) таможенных платежей, а 71% экспорта региона уже идет в ЕС.

Второй элемент плана — Фонд конвергенции: новый финансовый инструмент, которого прежде не существовало. По замыслу, деньги, собранные через новые механизмы выравнивания, должны аккумулироваться в отдельном фонде и направляться на социальную поддержку жителей левого берега Днестра и совместные проекты. Предполагается, что западные партнеры смогут вносить в фонд средства и тем самым становиться заинтересованными сторонами процесса. Детали — объем, управление, критерии расходования — в документе не прописаны.

Наиболее размытым выглядит механизм информационного обмена. Судя по формулировкам, переговоров он не подразумевает — скорее, речь идет об уведомлениях со стороны Кишинева о нововведениях или новых соглашениях с ЕС. Они названы "техническими брифингами для экспертов с левого берега о реформах в рамках евроинтеграции".

Новая стратегия подразумевает некоторую систему гарантий для жителей Приднестровья — в частности, признание собственности и урегулирование имущественных прав. Предусмотрен переходный период с международной администрацией, однако ни ее состав, ни функционал, ни механизмы обеспечения безопасности в документе не раскрыты.

Сигнал Москве

"Этот документ вообще сложно назвать стратегией. Это набор подходов, не более того, — считает молдавский политолог Дмитрий Кисеев. — У Кишинева в целом есть проблемы с разработкой стратегических документов. Думаю, здесь несколько задач: во-первых, показать Брюсселю, что Кишинев заинтересован в урегулировании и предпринимает шаги; во-вторых, продемонстрировать Приднестровью, что при затягивании процесса решения могут приниматься без его участия. И наконец, это сигнал Москве — с расчетом на то, что она не будет противодействовать".

Москва упоминается в документе исключительно в негативном контексте. Российские миротворцы названы незаконно размещенными на территории Молдавии, а их вывод — отдельной задачей, не связанной с политическими переговорами.

При этом Кишинев заявляет, что нужна "демилитаризация российской миротворческой миссии". Но признает, что инструментов вывести контингент у него нет. Единственный путь — "сотрудничество с европейскими и трансатлантическими партнерами".

Однако даже сторонники этой идеи в самой Молдавии отмечают, что описанная формула делает Кишинев еще более зависимым от Запада. Создается впечатление, что уверенность в собственных силах полностью отсутствует и надежда только на внешних "партнеров".

© Sputnik Пикет противников саммита Молдова — ЕС. Кадр видео © Sputnik Пикет противников саммита Молдова — ЕС. Кадр видео

Ставка на износ

Ситуация, на фоне которой появился новый план, выглядит скорее тревожной. В январе вице-премьер Кивер публично заявил о готовности Молдавии к переговорам с Тирасполем — практически одновременно с запуском процедуры выхода страны из СНГ. Глава МИД Михай Попшой сообщил тогда о начале работы над денонсацией соглашения Содружества. Месяцем ранее, в декабре 2025-го, лидер Приднестровья Вадим Красносельский обвинил НАТО в поставках оружия в Молдавию, выразив при этом надежду, что Кишинев все же не пойдет на эскалацию.

Экономическое давление на Приднестровье при этом носит точечный и адаптивный характер. "Кишинев каждый раз нащупывает новый механизм и начинает его тестировать", — отмечает Кисеев.

По данным эксперта, топливо в Приднестровье больше не поступает напрямую от "Газпрома": формально речь идет уже о европейском ресурсе, который идет по сложной схеме через Moldovagaz. При этом сами поставки остаются нестабильными — газозависимые предприятия остановлены, а Молдавская ГРЭС (расположена на левом берегу) вынуждена была перейти на уголь. Выработка электроэнергии — важнейшая статья экспорта Приднестровья — сведена к минимуму.

В этих условиях, продолжает Кисеев, давление лишь усиливается и диверсифицируется. "Если Тирасполь не реагирует или реагирует недостаточно, в Кишиневе продолжают искать новые инструменты. При этом руководству Приднестровья с каждым годом все сложнее маневрировать. Приходится все чаще торговаться с Кишиневом, чтобы поддерживать функционирование экономики. Но по политическим вопросам на уступки он не идет", — заключает эксперт.

Таким образом, документ выглядит не столько как проработанный план действий, сколько как политический сигнал. Фактически Кишинев демонстрирует готовность действовать и одновременно проверяет, насколько сильно можно вовлечь в авантюру Брюссель.