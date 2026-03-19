Как прошла VI Московская неделя моды

Московская неделя моды — одно из самых ярких событий в культурной жизни столицы. В этом году открытие прошло в историческом пространстве "Манежа".
Московская неделя моды — одно из самых ярких событий в культурной жизни столицы. В этом году открытие прошло в историческом пространстве "Манежа".
Участвуют около 200 брендов одежды, обуви и аксессуаров из разных регионов России и других стран. Это лучшие из лучших — отобраны экспертами из более тысячи претендентов.
На фото: модель на показе одежды бренда Tatiana Kotova
Участвуют около 200 брендов одежды, обуви и аксессуаров из разных регионов России и других стран. Это лучшие из лучших — отобраны экспертами из более тысячи претендентов.
На фото: модель на показе одежды бренда Tatiana Kotova
Всего за неделю на подиуме представили более 80 коллекций от почти 300 дизайнеров.
Всего за неделю на подиуме представили более 80 коллекций от почти 300 дизайнеров.
На фото: модели на показе турецкого бренда одежды Emre Erdemoglu
На фото: модели на показе турецкого бренда одежды Emre Erdemoglu
Участники — не только известные дизайнеры, но и студенты профильных вузов: Universal University, Британской высшей школы дизайна, Higher School of Art and Design и Fashion Factory School.
Участники — не только известные дизайнеры, но и студенты профильных вузов: Universal University, Британской высшей школы дизайна, Higher School of Art and Design и Fashion Factory School.
Говоря о представленных коллекциях, эксперты отметили несколько трендов: возвращение к национальным мотивам посредством намеков на традицию в крое и орнаментах; рост интереса к устойчивой моде — даже люксовые бренды включают в коллекции экологичные материалы.
На фото: показ бренда одежды Ruban.
Говоря о представленных коллекциях, эксперты отметили несколько трендов: возвращение к национальным мотивам посредством намеков на традицию в крое и орнаментах; рост интереса к устойчивой моде — даже люксовые бренды включают в коллекции экологичные материалы.
На фото: показ бренда одежды Ruban.
Вышивка, кружево и аппликации становятся ключевыми деталями.
Вышивка, кружево и аппликации становятся ключевыми деталями.
На фото: модель на показе одежды бренда Sarinе Saakian на VI Московской неделе моды в Москве.
На фото: модель на показе одежды бренда Sarinе Saakian на VI Московской неделе моды в Москве.
На фото: показ бренда Darya Kipriyanova.
В рамках Московской недели моды также прошли лектории, где ведущие эксперты расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, развитии индустрии.
В рамках Московской недели моды также прошли лектории, где ведущие эксперты расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, развитии индустрии.
На фото: показ бренда одежды Ruban.
На фото: модель на показе одежды бренда Sarinе Saakian.
На фото: модель на показе одежды бренда Sarinе Saakian.