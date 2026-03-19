Минздрав выпустил рекомендации по планированию семьи

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оптимальный возраст для рождения ребенка составляет от 18 до 35 лет, сообщил Минздрав в Оптимальный возраст для рождения ребенка составляет от 18 до 35 лет, сообщил Минздрав в рекомендациях по диспансеризации россиян репродуктивного возраста.

"Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст <...> от 18 до 35 лет", — говорится в документе.

В нем указано, что россиянкам без хронических болезней, связанных с гинекологией, при отсутствии факторов риска их развития следует дать рекомендации, чтобы они планировали семью и вели здоровый образ жизни.

Ведомство советует для этого правильно и регулярно питаться, сделать рацион сбалансированным. В него следует включить достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов.

Во время подготовки к беременности важно уделить внимание приему фолиевой кислоты, железа, йода, магния, витаминов В6, В12, D3, Е. Не менее значимую роль играет активный образ жизни, а также соблюдение режима сна и бодрствования. Отсутствие физической активности негативно влияет на эндокринную систему, провоцирует застой крови в органах малого таза.

При подготовке к беременности нельзя принимать психоактивные вещества, курить, пить алкогольные напитки. Нарушение запрета грозит бесплодием. Также не следует злоупотреблять кофеином.