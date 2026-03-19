21:43 19.03.2026 (обновлено: 22:30 19.03.2026)
Россия призвала США и Израиль отказаться от военной авантюры в Иране
Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке требует от Вашингтона и Тель-Авива завершить операцию против Ирана, заявили в МИД России. РИА Новости, 19.03.2026
Россия призвала США и Израиль отказаться от военной авантюры в Иране

МИД РФ: США и Израиль должны остановить операцию против Ирана для урегулирования

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке требует от Вашингтона и Тель-Авива завершить операцию против Ирана, заявили в МИД России.
"Первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры", — говорится в публикации.
Отмечается, что масштаб ущерба жизненно важной инфраструктуре в Иране и в соседних арабских странах растет. Москва обеспокоена риском дальнейшей эскалации.
"Россия, наряду с Китаем, Турцией и другими единомышленниками, готова содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами в целях достижения долгосрочной устойчивой стабилизации в регионе при учете интересов всех расположенных в нем государств", — подчеркнули в ведомстве.

Москва также разделяет идею о необходимости запустить на Ближнем Востоке переговоры о мерах доверия в ядерной энергетике и взаимных гарантиях безопасности, добавили в министерстве.
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
