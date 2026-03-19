Россия призвала США и Израиль отказаться от военной авантюры в Иране

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке требует от Вашингтона и Тель-Авива завершить операцию против Ирана, заявили в МИД России.

« "Первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США Израиля от продолжения своей военной авантюры", — говорится в публикации

Отмечается, что масштаб ущерба жизненно важной инфраструктуре в Иране и в соседних арабских странах растет. Москва обеспокоена риском дальнейшей эскалации.

« "Россия, наряду с Китаем, Турцией и другими единомышленниками, готова содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами в целях достижения долгосрочной устойчивой стабилизации в регионе при учете интересов всех расположенных в нем государств", — подчеркнули в ведомстве.

Москва также разделяет идею о необходимости запустить на Ближнем Востоке переговоры о мерах доверия в ядерной энергетике и взаимных гарантиях безопасности, добавили в министерстве.