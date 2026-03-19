Россия призвала США и Израиль отказаться от военной авантюры в Иране
Россия призвала США и Израиль отказаться от военной авантюры в Иране
Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке требует от Вашингтона и Тель-Авива завершить операцию против Ирана, заявили в МИД России. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T22:30:00+03:00
МИД РФ: США и Израиль должны остановить операцию против Ирана для урегулирования
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке требует от Вашингтона и Тель-Авива завершить операцию против Ирана, заявили в МИД России.
«
"Первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США
и Израиля
от продолжения своей военной авантюры", — говорится в публикации
.
Отмечается, что масштаб ущерба жизненно важной инфраструктуре в Иране и в соседних арабских странах растет. Москва обеспокоена риском дальнейшей эскалации.
«
"Россия, наряду с Китаем, Турцией и другими единомышленниками, готова содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами в целях достижения долгосрочной устойчивой стабилизации в регионе при учете интересов всех расположенных в нем государств", — подчеркнули в ведомстве.
Москва также разделяет идею о необходимости запустить на Ближнем Востоке переговоры о мерах доверия в ядерной энергетике и взаимных гарантиях безопасности, добавили в министерстве.
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.